خبير: قرار بوتين بيع الغاز بالروبل الروسي قنبلة نووية اقتصادية

أكد الخبير الاقتصادي المصري نور ندا أن قرار الرئيس فلاديمير بوتين بيع الغاز للدول غير الصديقة بالروبل الروسي "وضع واشنطن والغرب أمام خيارات صعبة، ويمثل قنبلة نووية اقتصادية".

وقال ندا في تصريح لـRT إن "إعلان القيادة الروسية عن اعتماد عملة الروبل فى تجارتها الخارجية للغاز يضع الغرب والولايات المتحدة أمام خيارات صعبة ويمثل قنبلة نووية اقتصادية".

وأشار إلى أن "الأهداف متعددة من هذا القرار منها دعم عملة الروبل الروسية وفي نفس الوقت اجبار الغرب على اعتماد نظام التحويلات البنكية الروسية المعادل لنظام "سويفت" لتسوية مدفوعاتها مقابل استيراد النفط والغاز الروسي".

وأضاف: "قد يكون الهدف الروسي البعيد إجبار الغرب عن التخلي عن العقوبات الشاملة المفروضة على الدولة الروسية".

ووجه الرئيس بوتين أمس ببيع الغاز الروسي للبدان غير الصديقة بالروبل في أسرع وقت ممكن.

وأصدر بوتين تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء "لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر:RT