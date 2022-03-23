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الدولار يهبط دون مستوى 100 روبل بعد قرار بوتين حول صادرات الغاز إلى أوروبا

بوتين: قررنا تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى الروبل في أسرع وقت ممكن

أخبار روسيا

بوتين: قررنا تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى الروبل في أسرع وقت ممكن
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن موسكو قررت تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل في أسرع وقت ممكن.

وأصدر بوتين تعليمات للبنك المركزي ومجلس الوزراء "لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع".

وشدد على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار"، مؤكدا أن موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام "عملات الدول غير الصديقة" في نقل الغاز.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده ستواصل توفير إمدادات الغاز بحسب العقود المبرمة، على الرغم من اتخاذ عدد من الدول "قرارات غير قانونية" بتجميد أصول روسيا.

يتبع..

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