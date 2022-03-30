بوتين يبحث مع شولتس تحويل مدفوعات الغاز إلى روبل ونتائج اجتماع اسطنبول

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا جديدا مع المستشار الألماني أولاف شولتس لبحث تطورات الوضع حول أوكرانيا وطلب موسكو الانتقال إلى عملتها الروبل لسداد الغرب ثمن طاقتها.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الأربعاء أن بوتين خلال المكالمة أطلع شولتس على فحوى قرار الانتقال إلى الروبل في سداد ثمن الغاز الروسي الذي يجري تصديره إلى ألمانيا خصوصا.

وشدد الجانب الروسي، وفقا للبيان، على أن "هذا التغيير يأتي بسبب تجميد دول الاتحاد الأوروبي احتياطيات النقد الروسية في مخالفة لأعراف القانون الدولي".

وتابع البيان أنه تم التأكيد خلال المكالمة على أن القرار الذي تبنته موسكو "يجب ألا يؤدي إلى تفاقم الشروط التعاقدية بالنسبة للشركات الأوروبية التي تستورد الغاز الروسي"، مشيرا إلى أن الزعيمين اتفقا على إجراء مشاورات إضافية بهذا الخصوص على مستوى الخبراء بين دولتيهما.

ولفت البيان إلى أن بوتين وشولتس تبادلا الآراء بشأن جولة المفاوضات التي عقدت أمس في اسطنبول التركية بين وفدي روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى استعراض المسائل المتعلقة بضمان الإجلاء الآمن للمواطنين من مناطق القتال في أوكرانيا، بالدرجة الأولى مدينة ماريوبول.

وكان بوتين قد أجرى سلسلة اتصالات مع شولتس منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.

المصدر: RT