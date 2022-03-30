إعلام لبناني: مقتل 3 أشخاص حاولوا عبور الحدود من عرسال باتجاه القلمون على يد الجيش السوري

أفاد موقع "لبنان 24" بأن 3 أشخاص من قرية جراجير في جرود القلمون، قتلوا على يد الجيش السوري أثناء محاولتهم عبور الحدود من بلدة عرسال اللبنانية باتجاه القلمون.

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وبحسب موقع "لبنان 24" الإخباري، "كان ياسر كبار، وابنه إبراهيم كبار المعروف أبو ياسر، وزهير علي بكر، يتحضرون للذهاب لإحضار وتهريب صناديق الخيار من سوريا إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية (من عرسال باتجاه القلمون) ليصار لبيعها بعدما ارتفع سعره، فقتلوا".

المصدر: "لبنان 24"