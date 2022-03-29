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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها حيال التقارير عن وجود ألغام أوكرانية في البحر الأسود

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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها حيال التقارير عن وجود ألغام أوكرانية في البحر الأسود
Gettyimages.ru
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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها حيال التقارير عن ألغام أوكرانية في البحر الأسود، وذلك بعد تحذير موسكو من خطر انجرافها لتهدد الملاحة البحرية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة إن "الأمم المتحدة قلقة للغاية بشأن التقارير عن وجود ألغام في البحر الأسود".

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وأضاف: "نحن نتابع هذه التقارير، ونؤكد أن أي عمليات تلغيم في الممرات البحرية الدولية يثير قلقا شديدا".

 وأشار إلى أن زرع الألغام يمكن أن يؤثر على الشحن الدولي والسفر البحري.

وتابع: "المنطقة التي نتحدث عنها بالغة الأهمية بالنسبة للصادرات الغذائية من روسيا وأوكرانيا".

وحذرت وزارة الدفاع الروسية الاثنين من انجراف الألغام البحرية التي زرعتها القوات الأوكرانية في البحر الأسود، مؤكدة أنها تهدد حركة الملاحة على طول سواحل الدول المشاطئة.

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المصدر: "سبوتنيك" + RT

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