الدفاع الروسية: انجراف الألغام البحرية الأوكرانية يهدد الملاحة في البحر الأسود

حذّرت وزارة الدفاع الروسية من انجراف الألغام البحرية التي زرعتها القوات الأوكرانية في البحر الأسود، مؤكدة أنها تهدد حركة الملاحة على طول سواحل الدول المشاطئة.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي الجنرال ميخائيل ميزينتسيف إن 60 سفينة أجنبية عالقة في الموانئ الأوكرانية بسبب خطر الألغام.

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وأضاف أن انجراف الألغام الأوكرانية في البحر الأسود يهدد حركة الملاحة المدنية على طول سواحل دول البحر.

ولفت إلى أن السلطات التركية عثرت على اثنين من هذه الألغام في مضيق البوسفور وفي مياه البحر الأسود قرب الحدود مع بلغاريا.

وتابع أنه "بفضل الحظ واليقظة والكفاءة المهنية العالية للمتخصصين الأتراك، تم تعطيل هذه الألغام دون أن تسفر عن تضرر أي من السفن التي تمر عبر المضيق".

المصدر: "تاس"