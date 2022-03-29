ميدينسكي: كييف وعدت باتخاذ أشد الإجراءات ضد المجرمين الذين قاموا بتعذيب الأسرى الروس

صرح فلاديمير ميدينسكي، كبير المفاوضين الروس في المحادثات مع أوكرانيا، بأن كييف وعدت باتخاذ أشد الإجراءات ضد المجرمين الذين قاموا بتعذيب الجنود الأسرى الروس.

أدلى ميدينسكي بهذا التصريح بعد انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في مقر الرئاسة التركية في اسطنبول صباح اليوم الثلاثاء.

ونقل موفدنا محمد قصاب عن ميدينسكي قوله: "آمل أن نتمكن من تقديم بعض النتائج في غضون ساعات قليلة.. حتى الآن، يمكنني القول إننا سلمنا احتجاجا للجانب الأوكراني بشأن معاملة الأسرى الروس. تم قبول الاحتجاج، وتم سماعنا، ووعدونا باتخاذ إجراءات إذا تمكنوا من القبض على الجناة أولا".

وانطلقت المفاوضات بلقاء على انفراد بين ميدينسكي وممثل الوفد الأوكراني دافيد أراخاميا، ثم بدأ اجتماع بحضور جميع أعضاء الوفدين.

Globallookpress

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وقبيل بدء المحادثات، حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليرحب بالمشاركين فيها شخصيا، وعبر عن أمله في أن يساعد لقاء اسطنبول في إيجاد حلول، مؤكدا استعداد بلاده لبذل قصارى جهدها لتسهيل عمل المفاوضين.

المصدر: RT