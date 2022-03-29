أردوغان: تشاووش أوغلو سيقدم الدعم للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو سيقدم الدعم للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا الجارية في اسطنبول.

وأضاف الرئيس التركي في كلمته أمام وفدي روسيا وأوكرانيا إلى المفاوضات قبل اجتماعهما في اسطنبول: "سأغادر إلى أوزبكستان. لكنني سأترك وزير خارجيتي في اسطنبول لتقديم الدعم إذا لزم الأمر".

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وأعرب الرئيس التركي عن أمل بلاده بأن يعود اللقاء الذي ينعقد اليوم في اسطنبول بين وفدي روسيا وأوكرانيا، بفائدة لعملية التفاوض بين البلدين.

وشدد أردوغان على أن أنقرة مستعدة لتقديم أي مساعدة لتسهيل عمل فريقي المفاوضين الروس والأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي