تعزيز الإجراءات الأمنية في اسطنبول مع بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا (فيديو)

عززت السلطات التركية الإجراءات الأمنية في اسطنبول، ومن المتوقع أن يتم إغلاق الشوارع أثناء وصول الوفدين الروسي والأوكراني لإجراء جولة جديدة من المفاوضات.

في وقت سابق، أفاد مكتب الرئيس التركي، بأن الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان اتفقا خلال اتصال هاتفي، على لقاء وفدي موسكو وكييف للتفاوض في اسطنبول.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية دميتري بيسكوف، إنه من المتوقع أن تبدأ هذه المفاوضات في 29 مارس.

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ومن المتوقع أيضا أن تبدأ المفاوضات في الساعة 10:30 صباحا (نفس توقيت موسكو) وستجري في المقر الرئاسي في دولما بهجة.

ومن المنتظر، أن يلتقي الرئيس التركي مع كل من الوفدين، قبل بدء المفاوضات.

المصدر: نوفوستي