أردوغان: نأمل بأن يعود لقاء اسطنبول بفائدة إلى العملية التفاوضية بين روسيا وأوكرانيا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمل بلاده بأن يعود اللقاء الذي ينعقد اليوم في اسطنبول بين وفدي روسيا وأوكرانيا، بفائدة لعملية التفاوض بين البلدين.

وأضاف أردوغان في كلمة ترحيب ألقاها أمام أعضاء الوفدين قبيل انطلاق المفاوضات أن أنقرة مستعدة لتقديم أي مساعدة لتسهيل عمل فريقي المفاوضين الروس والأوكرانيين.

وقال: "لقد حان الوقت لأن تأتي المفاوضات الروسية الأوكرانية بنتيجة.. نؤمن بعدم خسارة أي طرف في معادلة السلام العادل أما إطالة أمد الحرب فليست لصالح أحد".

وأضاف: "يجب على الطرفين وقف هذه المأساة. الجميع مهتمون بوقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن".

إقرأ المزيد

وأشار أردوغان إلى أن الوضع في أوكرانيا يحزن تركيا بشدة، كونها جارة وصديقة لكل من روسيا وأوكرانيا.

وأكد استعداد بلاده لتنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال مخاطبا الوفدين: "التقدم الذي ستحرزونه في المفاوضات سيسمح بالانتقال إلى المرحلة التالية وهي الاتصال على مستوى القيادة. ونحن مستعدون أيضا لعقد مثل هذا الاجتماع".

المصدر: وكالات