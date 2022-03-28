بوشيلين يقلد قديروف وسام "الصداقة" لدوره في تحرير دونباس

قلد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف وسام "الصداقة" لمساهمته في تحرير دونباس.

وكتب بوشيلين على "تيليغرام": "بحثنا في ماريوبول مع رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف مسار عملية تحرير المدينة".

وأضاف: "أعرب عن امتناني الكبير لحقيقة أن المقاتلين من جمهورية الشيشان، جنبا إلى جنب مع المدافعين عنا، يطردون المجرمين النازيين من أرض دونباس".

وتابع: "ناقشنا خططا لمزيد من التعاون، بما في ذلك بعد انتهاء الأعمال العسكرية".

وختم بالقول: "شكرا لكم أيها الأخوة!".



وأعلن رئيس برلمان جمهورية الشيشان الروسية محمد داوودوف في وقت سابق، عن ترقية رئيس البلاد فلاديمير بوتين رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف إلى رتبة فريق في الجيش الروسي.

من جهته، أكد وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام الشيشاني أحمد دوداييف، أن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف موجود في مدينة ماريوبول.

وقال دوداييف: "من أجل رفع الروح المعنوية لمقاتلينا، فإن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان أحمدوفيتش قديروف، موجود في ماريوبول، وأحضر معه معدات تقنية إضافية".

المصدر: "تيليغرام"