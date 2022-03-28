غوتيرش: الأمم المتحدة تسعى لهدنة إنسانية في أوكرانيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تسعى للتوصل لإعلان هدنة إنسانية في أوكرانيا.

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وقال غوتيريش للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إنه طلب من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث "البحث فورا مع الأطراف المعنية في الاتفاقات المحتملة والترتيبات لوقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا".

وأشار إلى أن غريفيث سيعود من كابول حيث هو حاليا، وأعرب عن أمله بأن "يتمكن غريفيث، من الذهاب إلى موسكو وكييف بأسرع وقت ممكن".

وأشار غوتيرش إلى الخسائر وعدد الضحايا المتزايد، إضافة إلى ارتفاع عدد المهجرين، قائلا: "يجب أن يتوقف ذلك".

المصدر: "أ ف ب"