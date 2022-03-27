بينيت يبحث مع بلينكن أحداث أوكرانيا واتفاقات أبراهام و"العدوان الإيراني"

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طيفا من الملفات الدولية الأكثر إلحاحا منها تطورات الوضع في أوكرانيا وملف إيران النووي.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيت وبلينكن، خلال محادثات جرت بينهما في القدس، بحثا سلسلة من المواضيع، في مقدمتها "الأزمة الأوكرانية الروسية وجهود الوساطة التي تبذلها إسرائيل في هذا الصدد".

وتناولت المحادثات أيضا، وفقا للبيان، الأوضاع في الشرق الأوسط و"تدفئة علاقات إسرائيل مع دول المنطقة"، وذلك مع التركيز على تعزيز "اتفاقات إبراهيم" و"ترقيتها إلى المرحلة التالية من خلال صب مضمون اقتصادي وثقافي وأمني فيها".

وتابع البيان أن بينيت وبلينكن بحثا أيضا "التصرفات العدوانية الإيرانية في المنطقة التي وجدت تعبيرها نهاية الأسبوع الماضي من خلال الاعتداء الذي شنه الحوثيون على المملكة العربية السعودية".

وجدد بينيت، وفقا للبيان، التأكيد على موقف إسرائيل من مباحثات فيينا والاتفاق النووي مع إيران، وخصوصا معارضة الدولة العبرية لرفع اسم الحرس الثوري الإيراني عن القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وشكر بينيت بلينكن على "زيارته الهامة" الحالية إلى المنطقة و"دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل والتزامها بأمنها"، وأعرب خصوصا امتنانه للولايات المتحدة لما تقدمه من دعم لصيانة منظومة "القبة الحديدية".

ومن المقرر أن يشارك بلينكن اليوم في ما تم وصفه بـ "قمة دبلوماسية تاريخية" مع وزراء خارجية إسرائيل يائير لابيد و مصر سامح شكري والإمارات عبدالله بن زايد والبحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني والمغرب ناصر بوريطة.

المصدر: RT