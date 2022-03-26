استطلاع: 66% من الأمريكيين يعتبرون كمبيوتر هانتر بايدن "قصة مهمة"

أظهر استطلاع للرأي أن 66% من الأمريكيين يعتبرون أن الكمبيوتر الخاص بهانتر بايدن "قصة مهمة" وأن والده الرئيس جو بايدن قد يكون متورطا شخصيا بطريقة ما في تعاملات نجله التجارية.

وكشف استطلاع للرأي لمنظمة "راسموسن ريبورتس" (Rasmussen Reports) شمل 1000 ناخب أمريكي أن 66% يعتقدون أن قصة الكمبيوتر المحمول مهمة، على الرغم من أن العديد من وسائل الإعلام قللت من صحة التقارير الأولية التي تدعي أن الجهاز يخص هانتر بايدن.

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وقال 15% فقط من المستطلعين أن القصة "ليست مهمة على الإطلاق" و16% قالوا إنهم ليسوا "مهمتمين بذلك بالمطلق".

وعندما سأل منظمو استطلاعات الرأي عما إذا كان جو بايدن "قد تمت استشارته وربما استفاد من صفقات ابنه هانتر التجارية الخارجية"، لم يبد الأمريكيون ثقة كبيرة في الرئيس، حيث أفاد 65% بأنه من المحتمل أن يكون الرئيس متورطا، وقال 48% أن ذلك كان "مرجحا جدا"، و17% قالوا "محتمل إلى حد ما".

وفي المقابل قال 28 في المائة فقط من إجمالي المستطلعين إنه إما "من غير المحتمل جدا" أو "من غير المحتمل على الإطلاق" أن يتم استشارة الرئيس أو الاستفادة منه.

وفي أكتوبر 2020 قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، ظهر تقرير يفيد بوجود معلومات مهمة على جهاز كمبيوتر محمول خاص بهنتر بايدن.

وفي حين أكدت العديد من المنافذ، بما في ذلك "New York Post" و"DailyMail" صحة ما تم العثور عليه بالكمبيوتر، أكدت صحيفة "New York Times" هذا الشهر الشيء نفسه، مما أدى إلى عدد كبير من الانتقادات الجديدة بعد أن قللت العديد من وسائل الإعلام من حقيقة أن التقارير كانت صحيحة.

ويقول الجمهوريون إنهم سيحققون في الملف بأكمله بمجرد استعادة الأغلبية في مجلس النواب، وهو ما يمكن أن يحدث على الأرجح في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 حيث لا تستطيع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تحمل سوى حفنة من الديمقراطيين للحفاظ على ميزتها.

وقال الجمهوري من ولاية تكساس عضو لجنة الشؤون الخارجية مايكل ماكول في تغريدة على "تويتر": "اجتاحت تعاملات هانتر بايدن التجارية في أوكرانيا وتم إخفاءها تحت السجاد، مدعين أنها معلومات مضللة روسية".

وأضاف "نعلم أن المعلومات الموجودة على جهاز الكمبيوتر المحمول حقيقية، يجب أن يلقي الكونغرس نظرة جادة على هانتر بايدن.. وإذا أخذ الجمهوريون الأغلبية، فسيكون ذلك أولوية قصوى".

وأفاد مايكل ماكول في تصريح لصحيفة "واشنطن تايمز": "يبدو أن الصحافة قللت من حجم المعلومات الموجوة بالكمبيوتر المحمول بالكامل".

وتابع الجمهوري من ولاية تكساس: "لكن الآن، يبدو أنه تم التحقق من صحة ذلك نوعا ما.. هذا بالتأكيد شيء سوف ننظر إليه".

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية