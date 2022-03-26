"يتعين علينا إتمام التفاوض".. المنسق الأوروبي في مفاوضات فيينا يصل طهران

يبدأ منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات الدولية الجارية في فيينا بغية إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى اليوم السبت زيارة رسمية إلى طهران.

وأكد نائب الأمين العام والمدير السياسي للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، أنريكي مورا، على حسابه في "تويتر" الليلة الماضية أنه سيلتقي في طهران اليوم السبت مع كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات فيينا، نائب وزير الخارجية علي باقري.

وذكر مورا أنه يعمل على "ردم الفجوات المتبقية في مفاوضات فيينا"، مضيفا: "يتعين علينا إتمام التفاوض، والكثير على المحك".

Travelling to Tehran tomorrow to meet @Bagheri_Kani. Working on closing the remaining gaps in the #ViennaTalks on the #JCPOA. We must conclude this negotiation. Much is at stake. — Enrique Mora (@enriquemora_) March 25, 2022

ويتولى الاتحاد الأوروبي دور المنسق في المفاوضات التي انطلقت في أبريل العام الماضي من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 من خلال عودة واشنطن إليه ورفع عقوباتها المفروضة على طهران منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الصفقة، مقابل عودة إيران إلى الامتثال الكامل بالالتزامات المترتبة عليه بموجب الاتفاق.

وأكد المعنيون في الأسابيع الأخيرة إحراز تقدم ملموس في المفاوضات واقتراب الأطراف من التفاهم، مقرين في الوقت نفسه أن عدة نقاط خلافية لا تزال قائمة وتتطلب قرارات سياسية من واشنطن وطهران.

المصدر: RT