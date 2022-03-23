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عبد اللهيان عن مفاوضات فيينا: اقتربنا من الاتفاق أكثر من أي وقت مضى

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عبد اللهيان عن مفاوضات فيينا: اقتربنا من الاتفاق أكثر من أي وقت مضى
Gettyimages.ru
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
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أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن المفاوضات المنعقدة في فيينا حول العودة للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، أصبحت قريبة من التوصل لاتفاق.

وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد في إطار زيارته إلى دمشق: "أبلغنا الطرف الأمريكي بواسطة منسق الاتحاد الأوروبي بمقترحاتنا حول التوصل إلى الاتفاق، وأكدنا أننا لن نتجاوز الخطوط الحمراء".

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وأضاف أنه "في حال تحلي الطرف الأمريكي بالنظرة الواقعية، فنحن مستعدون لحسم الاتفاق بحضور وزراء الخارجية في فيينا".

وتابع: "اقتربنا من الاتفاق في فيينا أكثر من أي وقت مضى وأبلغنا الطرف الأمريكي بأحدث مقترحاتنا للتوصل إلى الاتفاق".

من جهة أخرى، رحب عبد اللهيان بتوجه بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع سوريا.

المصدر: "إرنا"

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