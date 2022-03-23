عبد اللهيان: إيران وسوريا تقفان في خندق واحد

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن إيران وسوريا تقفان في خندق واحد، مشددا على أن بلاده تدعم سوريا حكومة وشعبا.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد، أعرب عبد اللهيان، عن سعادته للعلاقات المميزة القائمة بين طهران ودمشق.

ولفت إلى أن "التعاون الاقتصادي والتجاري يشكل أحد الأولويات على صعيد العلاقات الثنائية بمختلف جوانبها"، مؤكدا أن "المشاورات التجارية والاقتصادية والسياسية بين إيران وسوريا، بلغت اليوم أفضل المستويات؛ وقد وضعنا ما يخدم مصالح شعبينا على سلم الأولويات".

من جهته، قال المقداد: "بحثنا العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل مواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية غير الشرعية المفروضة على البلدين"، مبينا "أننا تطرقنا للمحادثات التي تجريها إيران مع الغرب في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني وصل إلى دمشق اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الدولة حول التطورات الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية.

المصدر: "إرنا" + صحيفة "الوطن"