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المقداد مستقبلا عبد اللهيان: الزيارة تشكل فرصة أخرى للتشاور حول اهتمامات بلدينا وتطورات المنطقة

أخبار العالم العربي

المقداد مستقبلا عبد اللهيان: الزيارة تشكل فرصة أخرى للتشاور حول اهتمامات بلدينا وتطورات المنطقة
SANA
وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال استقباله وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان
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استقبل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في دمشق.

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وخلال استقبال عبد اللهيان في مطار دمشق الدولي، قال فيصل المقداد: "الزيارة تشكل فرصة أخرى للتشاور حول الأمور التي تهم بلدينا والتطورات في المنطقة".

وأضاف المقداد: "نحن حريصون على أفضل العلاقات بين دول المنطقة، بما في ذلك العلاقات بين إيران والدول العربية، والتنسيق بيننا مستمر على المستويين الإقليمي والدولي".

من جانبه، قال حسين أمير عبد اللهيان: "سنبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي الذي يعد في مقدمة الأولويات".

وتابع عبد اللهيان: "سوريا وإيران في خندق واحد، وإيران تدعم سوريا قيادة وحكومة وشعبا، والعلاقات الثنائية بين بلدينا تمر بأفضل الظروف".

المصدر: "سانا"

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