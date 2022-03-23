المقداد مستقبلا عبد اللهيان: الزيارة تشكل فرصة أخرى للتشاور حول اهتمامات بلدينا وتطورات المنطقة
استقبل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في دمشق.
وخلال استقبال عبد اللهيان في مطار دمشق الدولي، قال فيصل المقداد: "الزيارة تشكل فرصة أخرى للتشاور حول الأمور التي تهم بلدينا والتطورات في المنطقة".
وأضاف المقداد: "نحن حريصون على أفضل العلاقات بين دول المنطقة، بما في ذلك العلاقات بين إيران والدول العربية، والتنسيق بيننا مستمر على المستويين الإقليمي والدولي".
من جانبه، قال حسين أمير عبد اللهيان: "سنبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي الذي يعد في مقدمة الأولويات".
وتابع عبد اللهيان: "سوريا وإيران في خندق واحد، وإيران تدعم سوريا قيادة وحكومة وشعبا، والعلاقات الثنائية بين بلدينا تمر بأفضل الظروف".
المصدر: "سانا"