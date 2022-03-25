هنغاريا تجدد رفضها الانخراط في الحرب الأوكرانية

جدد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان رفض بودابست تزويد كييف بالأسلحة، وأكد أن "هنغاريا تريد البقاء خارج هذه الحرب ولن تسمح بنقل الأسلحة إلى أوكرانيا عبر أراضيها".

وسبق للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وخاطب أوربان قائلا: "اسمع يا فيكتور هل تدري ماذا يحصل في ماريوبول؟".

وأضاف في اتصال عبر الفيديو تم بثه مساء الخميس خلال قمة الـ27 في بروكسل: "عليك أن تقرر بشكل نهائي في أي معسكر أنت".

كما دعا الرئيس الأوكراني هنغاريا التي تعتمد بشكل كبير على موارد الطاقة الروسية إلى "وقف المبادلات التجارية مع موسكو".

ورد المتحدث باسم الحكومة الهنغارية بالقول "إن إغلاق صنابير النفط والغاز سيحمل العائلات الهنغارية على دفع ثمن الحرب... لا نستطيع تحمل ذلك".

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، رفضت بودابست رغم استقبالها للاجئين، إرسال مساعدات عسكرية لكييف، وحظرت نقل الأسلحة عبر أراضيها.

المصدر: أ ف ب