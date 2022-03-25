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هنغاريا ترفض دعوة أوكرانيا للسماح بنقل الأسلحة عبر أراضيها

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هنغاريا ترفض دعوة أوكرانيا للسماح بنقل الأسلحة عبر أراضيها
Globallookpress
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أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو اليوم الجمعة أن بلاده ترفض دعوة أوكرانيا لها للسماح بنقل الأسلحة عبر أراضيها والتخلي عن النفط والغاز الروسيين.

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جاء ذلك في تعليق على نتائج اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، نشره سيارتو عبر "فيسبوك" اليوم الجمعة.

وأشار سيارتو إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كرر في كلمة ألقاها أمام المشاركين في القمة الأوروبية الخميس عبر الفيديو، مطلبين معروفين لكييف هما أن تسمح هنغاريا بتزويد السلاح إلى أوكرانيا عبر أراضيها والتوقف عن شراء الغاز والنفط من روسيا.

وأكد سيارتو أن حكومة بلاده لن توافق على ذلك، لأنها لا تريد "المخاطرة بحياة وسلامة الشعب الهنغاري"، ولا تريدهم "دفع ثمن الحرب" في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"

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