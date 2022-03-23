رئيس الوزراء الهنغاري: يجب أن نقول لا للمقترحات التي ستؤدي إلى حرب جوية مع روسيا

أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أنه سيصر أثناء قمتي الاتحاد الأوروبي والناتو القادمتين على ضرورة منع اتخاذ قرارات كفيلة بجر الدول الأوروبية إلى صراع في أوكرانيا.

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وقال أوربان في بيان نشرته وكالة MTI الهنغارية اليوم الأربعاء: "يجب أن نمنع الانجرار إلى صراع عسكري، يجب أن نقول لا للمقترحات التي ستؤدي إلى حرب جوية مع روسيا، ويجب أن نعبر عن عدم موافقتنا على المقترحات الهادفة إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاع الطاقة الروسي".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الهنغاري تأكيدا جديدا على تمسك بودابست بموقفها المعارض لفكرة فرض حظر جوي فوق أوكرانيا وإرسال أسلحة فتاكة إلى هناك. كما عبر أوربان مرارا عن رفض بلاده لدعوات تخلي الدول الأوروبية عن استيراد النفط والغاز الروسيين.

وأشار رئيس الحكومة اليوم إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تضع هنغاريا "في وضع صعب قد يغدو مأزقا لا مخرج منه".

وأضاف أن "مقترحات لا تخدم مصالح هنغاريا" ستكون مطروحة أمام زعماء الاتحاد الأوروبي والناتو في بروكسل يومي 24 و25 مارس، مؤكدا تصميمه على الدفاع عن مصالح بلاده.

المصدر: "تاس"