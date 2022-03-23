 
مباشر

رئيس الوزراء الهنغاري: يجب أن نقول لا للمقترحات التي ستؤدي إلى حرب جوية مع روسيا

أخبار العالم

رئيس الوزراء الهنغاري: يجب أن نقول لا للمقترحات التي ستؤدي إلى حرب جوية مع روسيا
Globallookpress Marton Monus
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/snu9

أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أنه سيصر أثناء قمتي الاتحاد الأوروبي والناتو القادمتين على ضرورة منع اتخاذ قرارات كفيلة بجر الدول الأوروبية إلى صراع في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
هنغاريا: فرض حظر طيران فوق أوكرانيا أمر خطير وسنعارضه في قمة الناتو
هنغاريا: فرض حظر طيران فوق أوكرانيا أمر خطير وسنعارضه في قمة الناتو

وقال أوربان في بيان نشرته وكالة MTI الهنغارية اليوم الأربعاء: "يجب أن نمنع الانجرار إلى صراع عسكري، يجب أن نقول لا للمقترحات التي ستؤدي إلى حرب جوية مع روسيا، ويجب أن نعبر عن عدم موافقتنا على المقترحات الهادفة إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاع الطاقة الروسي".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الهنغاري تأكيدا جديدا على تمسك بودابست بموقفها المعارض لفكرة فرض حظر جوي فوق أوكرانيا وإرسال أسلحة فتاكة إلى هناك. كما عبر أوربان مرارا عن رفض بلاده لدعوات تخلي الدول الأوروبية عن استيراد النفط والغاز الروسيين.

وأشار رئيس الحكومة اليوم إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تضع هنغاريا "في وضع صعب قد يغدو مأزقا لا مخرج منه".

وأضاف أن "مقترحات لا تخدم مصالح هنغاريا" ستكون مطروحة أمام زعماء الاتحاد الأوروبي والناتو في بروكسل يومي 24 و25 مارس، مؤكدا تصميمه على الدفاع عن مصالح بلاده.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا