هنغاريا: فرض حظر طيران فوق أوكرانيا أمر خطير وسنعارضه في قمة الناتو

قالت السلطات الهنغارية يوم الاثنين إن إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يعد أمرا خطيرا ستتم معارضته خلال قمة الناتو القادمة ببروكسل.

وجاء ذلك في تصريح لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بعد مشاورات عبر الفيديو مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وقال أوربان إن "هناك مقترحات خطيرة على طاولة الناتو"، لافتا إلى أن "الناتو تحالف دفاعي. لدينا القدرة على الدفاع عن بعضنا البعض، لكن ليس من مسؤولية الناتو المشاركة في الأعمال العدائية خارج أراضي دول الحلف".

وتابع قائلا إن "موقف هنغاريا واضح: لا نريد إرسال جنود أو أسلحة إلى خارج الناتو".

المصدر: RT