الجيش الباكستاني: مقتل أربعة جنود بهجوم تبنته طالبان

أعلن الجيش الباكستاني مقتل أربعة من أفراده في اشتباك مع مجموعة من "طالبان باكستان" حاولت التسلل إلى البلاد من أفغانستان صباح اليوم الخميس، في هجوم تبنته الحركة.

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وقال الجيش في بيان إن الهجوم وقع في "حسن خيل"، البلدة الحدودية في شمال وزيرستان، معقل المسلحين السابق، بعد منتصف ليل الأربعاء، وأضاف أن "الهجوم أحبط كما تكبد المسلحون خسائر".

يذكر أن "طالبان باكستان" جماعة منفصلة عن "طالبان أفغانستان" المجاورة التي سيطرت على الحكم هناك في أغسطس الماضي.

إلا أن الجماعتين حليفتان مقربتان كما أن قادة ومقاتلي "طالبان باكستان" سعوا للاحتماء عبر الحدود في أفغانستان على مدار سنوات. وقبل سيطرة طالبان على حكم أفغانستان، تبادلت الدولتان الاتهامات بإيواء المسلحين.

المصدر: "أسوشيتد برس"