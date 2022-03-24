مجموعة "السبع" تدعو لجلسة استثنائية لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن زعماء مجموعة "السبع" دعوا لعقد جلسة استثنائية لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والامتناع عن فرض العقوبات على قطاعات الغذاء في العالم.

وقال في مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع زعماء المجموعة: "ندعو إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" للتصدي لعواقب الحرب الروسية على أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي والزراعة".

وأضاف: "ندعو جميع المشاركين في نظام معلومات السوق الزراعية (أميس) إلى مواصلة تبادل المعلومات واستكشاف الخيارات لإبقاء الأسعار تحت السيطرة بما في ذلك توفير الإمدادات، لا سيما لبرنامج الغذاء العالمي".

وتابع: "سوف نتجنب حظر الصادرات وغيرها من الإجراءات المقيدة للتجارة، ونحافظ على الأسواق المفتوحة، ونشجع الآخرين على فعل الشيء ذاته وفقا لبنود منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك متطلبات إخطار منظمة التجارة العالمية".

وقال: "ندعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاتفاق أخيرا على هدنة وفتح ممرات إنسانية لإمداد السكان المدنيين وإجلائهم.. يجب على روسيا الانسحاب من أوكرانيا".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، سنستخدم قوتنا الكاملة كدولة متطورة رائدة لدفع روسيا للبحث عن حل دبلوماسي.. اعتمد جميع الشركاء في مجموعة السبع حزم عقوبات شاملة، واليوم ألزمنا أنفسنا بتنفيذ إجراءات العقوبات بعناية".

وشدد على أن "العقوبات تعمل وسيكون لها تأثيرها في وقت قصير، كما أننا متحدون في أننا سنرد بعقوبات إضافية إذا لزم الأمر".

المصدر: "نوفوستي"