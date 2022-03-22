كييف: زيلينسكي سيطلب من قمة G7 مساعدات عسكرية

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي سيتوجه إلى زعماء دول مجموعة السبعة الكبار بطلب تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئيس الأوكراني، سيرغي نيكيفوروف في حديث لقناة "1+1" الأوكرانية، تعليقا على قمة "السبعة الكبار"، إن "أوكرانيا ستشارك بنشاط فيها. ونحن لا نزال نقرر بأي شكل تحديدا".

وأضاف أنه "على الأقل ستكون هناك كلمة للرئيس، وقد تكون أيضا مشاركة كاملة عبر الفيديو. وصيغة المشاركة ستكون معروفة في الأيام القريبة القادمة".

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وأكد المتحدث أن زيلينسكي ينوي أن يتوجه مجددا بالدعوة لتقديم المساعدة العسكرية، مضيفا أن "ذلك يمكن توفيره بطرق مختلفة، ومنها إقامة منطقة حظر الطيران وتقديم وسائل قوية للدفاع الجوي والطائرات لأوكرانيا".

وأضاف أن زيلينسكي لن يناقش مع زعماء الدول السبع "الأطر الجديدة لضمان أمن أوكرانيا"، موضحا "أننا نرى أن الناتو والأطر القديمة للأمم المتحدة غير فعالة إلى حد كاف، والبحث عن الأطر الجديدة واحدة من أولويات السلطة الأوكرانية".

يذكر أن قمة مجموعة "السبعة الكبار" ستعقد يوم الخميس المقبل في بروكسل.

المصدر: "تاس"