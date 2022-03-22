مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد عدم وجود قوات أمريكية داخل أوكرانيا "في الوقت الحالي"

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تدرب الأوكرانيين وأنه لا يوجد حاليا قوات أمريكية في أوكرانيا.

وقال سوليفان في إيجاز صحفي بالبيت الأبيض: "حاليا ليس لدينا قوات أمريكية تدرب الأوكرانيين، وليس لدينا قوات أمريكية على أراضي أوكرانيا. لكن بالطبع هناك قوات أمريكية تدافع عن أراضي حلف "الناتو" وتعمل على توفير الطمأنينة لحلفائنا".

كما شدد على أن "الولايات المتحدة تلعب دورا رئيسيا في تسهيل وصول المعدات العسكرية التي يوفرها العديد من حلفائنا أيضا إلى أوكرانيا".

"We do not have U.S. troops currently training Ukrainians. We do not have U.S. troops on the territory of Ukraine. We do, of course, have U.S. Troops defending NATO territory," National Security Advisor says during White House press briefing. pic.twitter.com/nVfA1DkDiU — CBS News (@CBSNews) March 22, 2022

واعتبر سوليفان أن "مكانة روسيا كدولة قوية تضررت، فقوتها أصبحت باهتة وهي ترزح تحت عقوبات ثقيلة"، مشيرا إلى أن "الرئيس جو بايدن يتوجه إلى أوروبا لتعزيز الوحدة المذهلة مع الحلفاء".

وأوضح أن "زيارة بايدن تهدف لمزيد تعزيز حضور الناتو شرقا ودعم أوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا"، معلنا أنه "سيكون هناك المزيد من العقوبات ضد روسيا وسيتغير التعاطي معها في التجمعات والهيئات الدولية".

ورأى سوليفان أن "الاقتصاد الروسي اهتز بسبب العقوبات الشديدة وروسيا منبوذة الآن على الصعيد الدولي"، مضيفا: "روسيا قد تسيطر على مواقع بشكل مؤقت وقد تحقق بعض الانتصارات ولكنها لن تحتل أوكرانيا ولن تخضع شعبها".

المصدر: CBS + وكالات