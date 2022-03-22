مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: لن ندعم مشروع روسيا الإنساني بشأن أوكرانيا

أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندار توماس غرينفيلد أن واشنطن لن تدعم مشروع قرار روسيا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي في وقت سابق إن التصويت على مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، سيتم في مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء.

المصدر: نوفوستي