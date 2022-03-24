طالبان تتعهد بتبديد "كل مخاوف" الصين

أكدت حركة طالبان خلال اجتماع في كابل مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في أول زيارة له لأفغانستان منذ وصول طالبان إلى السلطة، أنها ستبدد "كل مخاوف" بكين.

وتتشارك الصين مع أفغانستان جزءا صغيرا من حدودها يمتد على 76 كيلومترا على علو شاهق، إلا أن بكين تخشى منذ وقت طويل أن تصبح جارتها قاعدة للانفصاليين والإسلاميين من اتنية الأويغور.

وإثر وصوله إلى كابل الخميس، التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي نائب رئيس الوزراء عبد الغني برادر ووزير الخارجية أمير خان متقي.

Amir Khan Muttaqi : آپ ادھر کیسے؟

Wang Yi :سرپرائز ۔۔۔۔۔۔۔ pic.twitter.com/QjwUIswJSC — Fazal Gilani 🇵🇰 (@Gilaniism) March 24, 2022

وفي بيان صادر عن نائب رئيس الوزراء، أكدت طالبان لوانغ أنها ستبدد "كل المخاوف" التي "يعتقد أنها تنشأ من الأراضي الأفغانية"، من دون ذكر الأويغور على وجه التحديد.

ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس، تعهدت طالبان مرارا عدم السماح بأن تكون الأراضي الأفغانية قاعدة لجماعات مسلحة أجنبية.

وكانت الحركة قد أوت أسامة بن لادن وغيره من كبار قادة تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي قادت الولايات المتحدة إلى التدخل في أفغانستان وإنهاء حكم طالبان الأول (1996-2001).

El ministro de Relaciones Exteriores de #China🇨🇳, Wang Yi, viajó a #Afganistán🇦🇫 y sostuvo encuentros con autoridades del #EmiratoIslámico, en los cuales rechazó que otros Estados impongan medidas restrictivas unilaterales de carácter económico y políticohttps://t.co/sm26adZIqM — teleSUR TV (@teleSURtv) March 24, 2022

وقبل استيلائهم على كابل، سعت بكين إلى الحفاظ على علاقات مع طالبان مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان.

وجاء في البيان الصادر عن نائب رئيس الوزراء أن "الإمارة الإسلامية تريد تعزيز توسيع علاقاتها مع الصين".

وقالت وزارة الخارجية في تغريدة إن وانغ ومتقي تحدثا أيضا عن تعزيز "العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين"، كما ناقش الوزيران بدء العمل في قطاع التعدين في أفغانستان.

وكانت بكين قد حصلت عام 2007 على امتياز استغلال منجم النحاس العملاق في آيناك (ثاني أكبر مكمن نحاس في العالم) قرب العاصمة الأفغانية، مقابل 3 مليارات دولار.

وأضافت الوزارة أنه إضافة إلى وزير الخارجية الصيني، وصل المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف إلى كابل حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولين من طالبان.

وتأتي زيارة وانغ قبل أسبوع من الاجتماع المقرر في بكين مع دول جوار أفغانستان، وأبرزها باكستان، لبحث المساعدات لنظام طالبان ومشاريع اقتصادية جديدة.

China’s Foreign Minister Wang Yi arrived in #Kabul and met with Mawlavi Amir Khan #Muttaqi IEA Acting Minister of Foreign Affairs in Kabul. pic.twitter.com/DKyKg2VRDx — Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) March 24, 2022

ويعتبر الحفاظ على الاستقرار بعد عقود من الحرب في أفغانستان من أهم أولويات بكين لأنها تسعى لتأمين حدودها واستثماراتها في البنى التحتية الاستراتيجية في باكستان المجاورة حيث الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وبالنسبة لبكين، من شأن وجود إدارة مستقرة ومتعاونة في كابل أن يمهد الطريق لتوسيع مشروعها الرئيسي للبنية التحتية المسمى "مبادرة الحزام والطريق" الذي انضمت إليه أفغانستان عام 2016.

من جانبها، ترى طالبان في الصين مصدرا مهما للاستثمار والدعم الاقتصادي، سواء بشكل مباشر أو عبر باكستان، وعلى عكس العديد من القوى الغربية، أبقت الصين سفارتها في كابل مفتوحة ولا يزال سفيرها موجودا في العاصمة الأفغانية.

المصدر: أ ف ب