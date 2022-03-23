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السويد بصدد تقديم 5 آلاف نظام للصواريخ المضادة للدبابات لأوكرانيا

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السويد بصدد تقديم 5 آلاف نظام للصواريخ المضادة للدبابات لأوكرانيا
Globallookpress Sgt. Timothy Hamlin
صورة من الأرشيف
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عرضت لجنة الشؤون المالية للبرلمان السويدي على حكومة البلاد الموافقة على تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 20 مليون دولار.

وتتضمن حزمة المساعدات معدات لإزالة الألغام و5 آلاف من الأنظمة الصاروخية المضادة للدبابات بقيمة 205 ملايين كرونة سويدية (نحو 21.7 مليون دولار).

واعتبرت اللجنة أنه "من مصلحة السويد تقديم المساعدات لأوكرانيا".

ومن المتوقع أن يتخذ البرلمان قراره بهذا الشأن يوم الخميس 24 مارس الجاري.

وكانت السويد قد أعلنت في 27 فبراير الماضي أنها ستقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بما فيها 5 آلاف من أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات من نوع Pansarskott 86، بقيمة أكثر من 40 مليون دولار.

ورصدت السويد كذلك مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة نحو 53 مليون دولار.

المصدر: تاس

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