السفير الروسي في واشنطن يستذكر قصف الناتو ليوغوسلافيا والعراق وليبيا

قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن البنتاغون قد نسي بالفعل كيف قصفت طائرات أمريكا وحلفائها في الناتو مدن يوغوسلافيا والعراق وليبيا.

وجاء تصريح السفير الروسي ردا على تصريحات المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي حول التورط المزعوم للقوات المسلحة الروسية في جرائم حرب في أوكرانيا. وقال السفير: "الشعور هو أن البنتاغون قد نسي بالفعل كيف قصفت طائرات الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، مدن يوغوسلافيا والعراق وليبيا على الهواء مباشرة (في بث مباشر). ولا تتذكر واشنطن حتى الجرائم الفظيعة التي ارتكبها الجيش الأمريكي، أفرادا ومرتزقة، في أفغانستان وسوريا".

وحذر أنتونوف الغرب من توريد أسلحة وإرسال مرتزقة إلى أوكرانيا، لافتا إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم صواريخ Tochka-U المجهزة بذخائر عنقودية ضد المدنيين، ولا تسمح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال، وتقوم بالتعبئة الإجبارية: "تستخدم الجماعات الأوكرانية المتطرفة تكتيكات النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، ويختبئ النازيون (الأوكرانيون) خلف النساء والأطفال كدروع بشرية، وقاموا بنصب أنظمة إطلاق صواريخ متعددة في المناطق السكنية، أطلقوا منها النار على الجنود الروس".

بالمقابل شدد أنتونوف على أن ضربات القوات المسلحة الروسية موجهة حصريا ضد أهداف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، ولا تستهدف المدنيين.

المصدر: نوفوستي