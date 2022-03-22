سفير روسيا في لبنان: نأسف لموقف لبنان حول العملية العسكرية في أوكرانيا

قال سفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف، إن روسيا تعرب عن أسفها لموقف وزارة الخارجية اللبنانية حول​ عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تاريخية.

وأشار روداكوف إلى "أننا نتوقع من كل البلدان أن تفهم ما هي الأسباب لهذه العملية العسكرية، وبالنسبة للبنان، فإن علاقاتنا تاريخية".

وشدد على أنه "لا يوجد أزمة سياسية بين لبنان وروسيا"، معتبرا أنه "حتى الآن، روسيا تنفذ كل الالتزامات، بشأن تصدير المواد الغذائية والمحروقات، وفي تاريخنا، لم نستخدم وسائل الضغط على البلدان الأجنبية".

ولفت روداكوف، إلى أن "روسيا جاهزة لتطوير العلاقات مع لبنان وأن اللجنة المشتركة بين لبنان وروسيا من أهم الأساليب لتطوير العلاقات"، مضيفا: "لم أشعر أن هناك ضغط أمريكي لعدم السماح بدخول الشركات الروسية إلى لبنان".

المصدر: "النشرة"