"حزب الله": بيان لبنان حول العملية الروسية يستجيب لمزاج بعض اللبنانيين
قال "حزب الله" اللبناني، إن بيان وزارة الخارجية اللبنانية، حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، "يستجيب لمزاج بعض اللبنانيين الذين يحبون الغرب".
وقال النائب محمد رعد، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" الممثلة لـ"حزب الله"، إن "بيان الخارجية يستجيب لمزاج بعض اللبنانيين الذين يحبون الغرب، لكن لبنان ليس له علاقة بأوكرانيا ولا بروسيا. المسألة، أن السفيرة الأمريكية كانت تتصل طيلة الليل بكل العالم لإصدار بيان لا يكون الموقف فيه ضد أميركا".
من جهة أخرى، لفت إلى أن "الأمريكي الوسيط في التنقيب عن الغاز في لبنان، جاء إلى لبنان في الأيام الماضية للعب دور الثعلب في قسمة الجبنة بين المتخاصمين، ولكي نتمكن من التنقيب في مياهنا الإقليمية لاستخراج الغاز ونسدد بثمنه ديوننا، يقول لك أنت ستحفر بالماء ومن الممكن أن يكون حقل الغاز مشتركا بينك وبين الإسرائيلي".
وقال: "سنبقي غازنا مدفونا في مياهنا إلى أن نستطيع منع الاسرائيلي من أن يمد يده على قطرة ماء من مياهنا. لسنا قاصرين، وليعلم العدو ومن يتواصل معه، وسيطا وغير وسيط، أن الإسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز في جوارنا ما لم ننقب نحن عن الغاز ونستثمره كما نريد، وليبلطوا البحر".
المصدر: "النشرة"
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