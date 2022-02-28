 
مباشر
عاجل
أردوغان: مصممون على استخدام صلاحيتنا بموجب اتفاقية مونترو فيما يتعلق بحركة السفن في المضائق

"حزب الله": بيان لبنان حول العملية الروسية يستجيب لمزاج بعض اللبنانيين

أخبار العالم العربي

Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/shth

قال "حزب الله" اللبناني، إن بيان وزارة الخارجية اللبنانية، حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، "يستجيب لمزاج بعض اللبنانيين الذين يحبون الغرب".

إقرأ المزيد
سفارة روسيا لدى بيروت تعلق على بيان الخارجية اللبنانية حول الأزمة الأوكرانية
سفارة روسيا لدى بيروت تعلق على بيان الخارجية اللبنانية حول الأزمة الأوكرانية

وقال النائب محمد رعد، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" الممثلة لـ"حزب الله"، إن "بيان الخارجية يستجيب لمزاج بعض اللبنانيين الذين يحبون الغرب، لكن لبنان ليس له علاقة ب​أوكرانيا​ ولا ب​روسيا​. المسألة، أن ​السفيرة الأمريكية​ كانت تتصل طيلة الليل بكل العالم لإصدار بيان لا يكون الموقف فيه ضد أميركا".

من جهة أخرى، لفت إلى أن "الأمريكي الوسيط في ​التنقيب​ عن ​الغاز​ في ​لبنان، جاء إلى لبنان في الأيام الماضية للعب دور الثعلب في قسمة الجبنة بين المتخاصمين، ولكي نتمكن من التنقيب في مياهنا الإقليمية لاستخراج الغاز ونسدد بثمنه ديوننا، يقول لك أنت ستحفر بالماء ومن الممكن أن يكون حقل الغاز مشتركا بينك وبين الإسرائيلي".

وقال: "سنبقي غازنا مدفونا في مياهنا إلى أن نستطيع منع الاسرائيلي من أن يمد يده على قطرة ماء من مياهنا. لسنا قاصرين، وليعلم العدو ومن يتواصل معه، وسيطا وغير وسيط، أن الإسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز في جوارنا ما لم ننقب نحن عن الغاز ونستثمره كما نريد، وليبلطوا البحر".

المصدر: "النشرة"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا