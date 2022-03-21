البيت الأبيض: أي تصعيد في بحر الصين الجنوبي سيكون مصدر قلق بالنسبة لنا

قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الاثنين، إن أي تصعيد في بحر الصين الجنوبي سيكون مصدر قلق بالنسبة لواشنطن.

وجاء تصريح بساكي ردا على سؤال صحفية بشأن تقارير إعلامية تتحدث عن قيام الصين بـ"عسكرة" جزر في بحر الصين الجنوبي.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" نقلت عن قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأميرال جون سي أكويلينو، قوله إن الصين عسكرت بالكامل ثلاث جزر على الأقل من عدة جزر شيدتها في بحر الصين الجنوبي.

وأشار الأميرال إلى أن الصين سلحت هذه الجزر بأنظمة صواريخ مضادة للسفن والطائرات، ومعدات ليزر وتشويش وطائرات مقاتلة "في خطوة عدوانية بشكل متزايد تهدد جميع الدول العاملة في الجوار".

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على أن هناك قنوات اتصال عدة بين الحكومتين الأمريكية والصينية لبحث المسائل العالقة بين البلدين.

المصدر: RT + وكالات