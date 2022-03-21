مسؤول إيطالي: على أوروبا تقديم حزمة مساعدات جديدة لدعم أزمة الطاقة

أعرب وزير إيطالي عن الاقتناع بأن على الاتحاد الأوروبي الإقدام على إقرار حزمة مساعدات جديدة لبلدانه، لدعمها في تجاوز أزمة الطاقة.

وقال وزير السياسات الزراعية الإيطالي، ستيفانو باتوانيللي، في تصريحات إذاعية اليوم الاثنين إنه "فيما يتعلق بفرضية إقامة صندوق تعاف خاص بأزمة الطاقة، إن أوروبا قد تمكنت من معالجة مشكلة الوباء دون أنانية وبطريقة مشتركة، من خلال أموال الجيل القادم للاتحاد الأوروبي وبالتالي دين أوروبي مشترك لتمويل البلدان التي تمر بأوقات عصيبة".

وأضاف أنه "كما هي الحال اليوم، فإن القضية الحقيقية بالنسبة لقطاع الأغذية الزراعية أيضا هي تكلفة الطاقة والتي تؤثر بشدة على جميع المواد الخام والعديد من الشركات الأوروبية". وتابع: "أعتقد أنه هذه المرة أيضا يجب أن يكون لدى أوروبا حسا سليما وبالتالي، توفير حزمة من الديون الأوروبية المشتركة لمعالجة هذه الصعوبات".

وبشأن الواردات من روسيا وأوكرانيا، أوضح باتوانيللي: "لدينا كميات كبيرة من واردات المواد الخام من روسيا وأوكرانيا، يمكن استبدالها بسهولة بأسواق الحبوب الأخرى".

وقال إن "فرنسا وألمانيا منتجان نبحث معهما زيادة الواردات ثم أن هناك أسواق أخرى ككندا، الولايات المتحدة، الأرجنتين للذرة والقمح". ونوه بأن "هذا التغيير يؤثر بالطبع على تكاليف الاستيراد من دول بعيدة جدا".

المصدر: وكالة "آكي"