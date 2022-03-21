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نيوزيلندا.. مصرع 4 أشخاص إثر غرق قارب صيد بسبب العواصف

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نيوزيلندا.. مصرع 4 أشخاص إثر غرق قارب صيد بسبب العواصف
Gettyimages.ru
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم إثر غرق قارب صيد بالقرب من سواحل العاصمة النيوزيلندية، أوكلاند ، بسبب عواصف قوية ضربت الجزيرة الشمالية وتسببت في حدوث فوضى، بحسب المسؤولين.

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وقالت الشرطة: "تم انتشال أربع جثث، وفقد شخص آخر بعد أن سقط من قارب صيد قبالة ساحل نورثلاند، فيما تم انتشال خمسة ناجين".

ولفتت الشرطة إلى أن الجيش أرسل طائرتين وسفينة حربية للمساعدة في جهود البحث.

وضربت العاصفة مدينة أوكلاند في وقت مبكر من اليوم، وأغلقت الطرق السريعة بسبب الفيضانات، وكذلك المدارس بعد غرق الفصول الدراسية، بالإضافة إلى تعليق خدمات العبارات وسط أمواج بحرية شديدة.

وقالت MetService للأرصاد الجوية، إن مجموعة من العواصف الرعدية كانت تتجه جنوبا قبل أن تغير اتجاهها وتتجه نحو البحر.

المصدر: AFP

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