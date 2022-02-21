زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب نيوزيلندا

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، نيوزيلندا.

إقرأ المزيد

وقالت Geological hazard information for New Zealand، إن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب نيوزيلندا بالقرب من بلدة بلينهايم بجنوب الجزيرة، وكان على عمق 30 كيلومترا.

A magnitude 5.6 #earthquake struck #NewZealand near the South Island town of Blenheim at a depth of 30 km, government seismic monitor Geonet said. https://t.co/8hRkGPnBWs — Deccan Herald (@DeccanHerald) February 21, 2022

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

المصدر:Geonet