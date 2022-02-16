زلزال قوي يضرب غواتيمالا

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة غواتيمالا، بحسب ما ذكره المعهد الوطني لعلم الزلازل والبراكين والأرصاد الجوية.

وبحسب بيان المعهد، فقد سجل الزلزال في الساعة 1.12 ليلا بالتوقيت المحلي، ويقع مركز الزلزال على بعد 54 كيلومترا من مدينة ماساتينانجو و84 كيلومترا من مدينة اسكوينتلا.

وفي وقت لاحق، في الساعة 1.50 بالتوقيت المحلي تبع الزلزال هزات بلغت قوتها 5.0 درجات.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لحظة وقوع الزلزال وما خلفه من دمار.

A 6.2-magnitude #earthquake hit #Guatemala, which could have serious consequences for the country's population and economy pic.twitter.com/Xjd8Y9IRVv — kinsleyhub (@ukhub_uk) February 16, 2022

المصدر: نوفوستي