واشنطن تعتزم إعلان قمع الروهينغا في ميانمار "إبادة جماعية"

أكد مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم إعلان قمع ميانمار منذ سنوات ضد مسلمي الروهينغا "إبادة جماعية".

وأشار المسؤولون إلى أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن يخطط لهذا الأمر الذي طال انتظاره يوم الاثنين في حدث في الولايات المتحدة بمتحف الهولوكوست التذكاري".

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" فإن التصنيف في حد ذاته لا ينذر بإجراءات جديدة جذرية ضد حكومة ميانمار التي يقودها الجيش، والتي تعرضت لضربات متعددة من الولايات المتحدة، حيث بدأت العقوبات منذ بدء الحملة ضد أقلية الروهينغا العرقية في ولاية راخين بغرب البلاد في عام 2017.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ضغوط دولية إضافية على الحكومة التي تواجه اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي. ولفتت إلى أن اليسناتور الديمقراطي جيف ميركلي من ولاية أوريغون رحب بالخطوة المتوقعة.

وقال: إنني أحيي إدارة بايدن لاعترافها أخيرا بالفظائع التي ارتكبت ضد الروهينغا باعتبارها إبادة جماعية".

المصدر: "أسوشيتد برس"