أفادت صحيفة "Daily Mail" بأن بيل ماهر، المقدم في قناة "HBO" الأمريكية التلفزيونية قارن تصعيد المزاج الحالي المعادي لروسيا في العالم بالعنصرية.

وانتقد ماهر في حديثه مع الضيوف في بث برنامج "Real Time" ثقافة الإلغاء للغير التي وجهت الولايات المتحدة وأوروبا آلياتها ضد الروس.

وقال: "يتكون لدي انطباع أننا نؤكد في بلادنا أن كل شيء متعلق بروسيا هو شيء سيئ، وأن كل الروس سيئون. أولا، هذا ليس عادلا. ولو لم يكونوا (الروس) بيض فيبدو لي أنه كان من الممكن وصف ذلك بالعنصرية".

ووافق الضيوف الآخرون للبرنامج على هذا الموقف أيضا. فأشارت خبيرة المعلومات، كريستن سولتيس أندرسون، إلى أن واقع ملاحقة الروس "ذهب بعيدا جدا"، مذكرة منع عازف البيانو الروسي المعجزة ألكسندر مالوفيف في وقت سابق من إقامة حفل موسيقي في كندا. وأوضحت: "لا تعجبني قصة عازف البيانو الروسي الذي منع من المشاركة في الحفل الموسيقي مع أوركسترا مونتريال السيمفونية بسبب أنه روسي".

من جهته انتقد إيرنيست مونيش، عالم الفيزياء النووية والمدير العام لشركة "Energy Futures Initiative"، قرار الدول الغربية بقطع كل الاتصالات مع موسكو، على الرغم من أنه حتى بعد أزمة العلاقات في عام 2014، ظلت هناك قنوات مجلس روسيا والناتو قائمة. وأضاف: "عندما بدأت الأزمة قلنا إننا لن نتحاور معها. لا معنى في ذلك".

المصدر: نوفوستي