بورما تعاود استقبال السياح الأجانب

تعاود بورما (ميانمار) استقبال رحلات الركاب الدولية اعتبارا من 17 أبريل، بحسب ما أعلن عنه الجيش، اليوم السبت، بعد عامين من إغلاق البلد أمام السياح الأجانب، مع تفشي كوفيد-19.

إقرأ المزيد

وأفادت اللجنة المركزية المكلفة بمكافحة الوباء في بيان "سنعيد تسيير كل الرحلات الدولية في 17 أبريل"، مشيرة إلى تراجع عدد الإصابات بكورونا، ومؤكدة أن الرحلات ستكون منتظمة.

وجاء في البيان أن القرار يهدف إلى "تحسين قطاع السياحة وتسهيل السفر على الأشخاص الوافدين لزيارة بورما".

وأغلق البلد الواقع في جنوب شرق آسيا حدوده في مارس 2020، عند بدء تفشي فيروس كورونا، سعيا لاحتواء موجة الإصابات.

وازدادت عزلة بورما بعد الانقلاب العسكري في العام الماضي، والتظاهرات التي تلته وقوبلت بحملة قمع دامية، ما أثار أزمة كبيرة للاقتصاد، والقطاع السياحي تحديدا.

وأوضحت الوزارة أنه سيطلب من الوافدين الذي يتحتم عليهم أن يكونوا ملقحين بالكامل، الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوع وإجراء فحصين لكشف الإصابة.

ووصلت حصيلة الإصابات اليومية في بورما إلى 40 ألف إصابة عند ذروة تفشي الوباء العام الماضي، وسجل البلد حصيلة ضحايا إجمالية تقارب 20 ألف وفاة.

المصدر: أ ف ب