بورما.. المجلس العسكري يوافق على بيع فرع عملاق الاتصالات "تيلينور" لشركة لبنانية

وافق المجلس العسكري الحاكم في بورما (ميانمار) على بيع فرع شركة "تيلينور" النروجية العملاقة للاتصالات في بورما إلى مجموعة "إم1" اللبنانية.

وأفادت المجموعة اللبنانية في بيان اليوم الجمعة: "أُبلغت مجموعة إم1 بأن لجنة ميانمار للاستثمارات وافقت على طلب مجموعة تيلينور لبيع تيلينور ميانمار إلى إنفستكوم بي تي إي المحدودة، المرتبطة بمجموعة إم1".

وأفادت "تيلينور" في بيان منفصل أن عملية البيع حصلت على "الموافقة التنظيمية النهائية". وقالت "إم1" إنها ستقيم شراكة مع مجموعة "شوي بيان فيو" المحلية لتملّك الكيان الجديد.

وبدأت "شوي بيان فيو" التي تأسست عام 1996، توزيع مشتقات البترول إلى الحكومة العسكرية حينذاك وتوظف أكثر من ألفي شخص في بورما.

ولديها مصالح في تجارة البترول والتصنيع وتجارة المواد الأساسية والمنتجات البحرية، وفق موقعها، الذي لا يشير إلى أي خبرة سابقة لها في مجال الاتصالات.

وأما "إنفستكوم"، فأسسها رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي مع شقيقه طه في الثمانينات، وهي شركة لها شبكة اعمال واسعة في عالم الاتصالات. وأنشأ في 2007 مجموعة "أم 1" التي تنشط في مجال الأعمال الاستثمارية المتنوعة.

وقالت "تيلينور" في بيان: "طمأنت عملية فحص للعقوبات قام بها مستشارون خارجيون تيلينور بأن شوي بيان فيو وملاكها غير خاضعين لأي عقوبات دولية حالية".

وفي يوليو، أعلنت "تيلينور" أنها تخطط لبيع فرعها "تيلينور ميانمار" وأشارت لاحقا إلى أن قرارها جاء نتيجة طلب المجلس العسكري بأن تدخل معدات مراقبة على الشبكة.

وبعد توقف المفاوضات لأشهر، أفادت "تيلينور" و"إم1" أن السلطات العسكرية وافقت على عملية البيع.

المصدر: أ ف ب