قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلاتها الجوية والطائرات المسيرة دمرت ليلا 69 منشأة عسكرية و4 أنظمة صواريخ مضادة"إس-300"وواحدة "Buk-M1" ومستودعات أسلحة بواسطة صواريخ كينجال وباسيتون

وجاء في بيان الوزارة: "في 18 مارس، تم تدمير مستودعا كبيرا تحت الأرض من الصواريخ وذخيرة الطيران للقوات الأوكرانية باسخدام صواريخ كينجال، كما تم تدمير بواسطة صاروخ "باستيون" مراكز استخبارات إذاعية وإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية في فيليكي دالنيك وفيليكودولينسكو بإقليم أوديسا".

وتابع اللبيان: "في ليلة 19 مارس، ضربت طائرات عملياتية وتكتيكية روسية وطائرات عسكرية وطائرات بدون طيار 69 منشأة عسكرية في أوكرانيا.

من بينها: أربعة مراكز قيادة، بما في ذلك مركز قيادة لواء في قرية الزبوياني، وأربعة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، منها ثلاثة من طراز S-300 وواحد Buk-M1، ورادار توجيه واستهداف واحد، وثلاث منشآت لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة. و12 مستودعا للأسلحة الصاروخية والمدفعية و43 مكانا لتكديس المعدات العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، أسقطت دفاعاتنا الجوية 12 طائرة أوكرانية بدون طيار في الجو.



وأضاف البيان أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 196 طائرة بدون طيار و1438 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 145 قاذفة صواريخ متعددة، و556 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 237 1 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

المصدر: RT