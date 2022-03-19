"الدوما" يطلب من الولايات المتحدة والناتو وقف إمدادات الأسلحة والمرتزقة إلى أوكرانيا

دعا رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، الولايات المتحدة والدول الأعضاء في حلف الناتو إلى وقف إمدادات الأسلحة وإرسال المرتزقة إلى إوكرانيا.

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وكتب فولودين في صفحته على "التلغرام"، اليوم السبت: "على الولايات المتحدة وبلدان حلف الناتو التوقف عن إمدادات الأسلحة وإرسال المرتزقة إلى أوكرانيا".

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المتطرفين الأوكرانيين "يستخدمون السكان المدنيين كدروع حية، ويختبئون وراء النساط والأطفال"، مضيفا أن "الأسلحة والذخائر تنقل إلى أوكرانيا من قبل بلدان حلف الناتو، أما المرتزقة، الذين يعززون صفوف كتائب القوميين، فيجري تجنيدهم في أراضي بلدان الحلف بموافقة من قياداتها".

ولفت فولودين إلى أنه "عندما يدعو الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزملاؤه في حلف الناتو إلى السلام، يجب أن يبدأوا من أنفسهم"، متهما إيامهم بإبعاد تسوية الوضع في أوكرانيا ونزع سلاحها والقضاء على النازية فيها. وعبر عن اعتقاده بأن "الدول الغربية لا تريد أن تكون أوكرانيا دولة مستقلة حيادية".

وتابع: "كل ما يحدث اليوم في أوكرانيا، وخاصة مقتل المدنيين وسيل اللاجئين، يقع على عاتق واشنطن وبروكسل مباشرة".

ودقق: "الدول الغربية، إلى جانب الولايات المتحدة، إذا كانوا يريدون السلام، فسيكون من الصواب توجيه الأموال ليس للإمدادات العسكرية، وإنما لتوفير المساعدة الإنسانية للسكان". كما أشار إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تتخذ قرارها و"ألا تسترشد بمعايير مزدوجة".

واختتم فولودين بالقول: "إذا كنت تريد سلامًا سريعًا، فاتخذ قرارات فورية" بشأنه.

المصدر: نوفوستي + سبوتنيك