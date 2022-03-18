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البيت الأبيض: بايدن حذر الرئيس الصيني من "تداعيات وعواقب" في حال ساعدت بكين موسكو

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البيت الأبيض: بايدن حذر الرئيس الصيني من
Globallookpress Sarah Silbiger - Pool via CNP
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأمريكي جو بايدن
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أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة هاتفية بوجود "عواقب وتداعيات" على الصين في حال تقديمها دعما ماديا لروسيا.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن "الرئيس جو بايدن تحدث اليوم مع الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وركز الحديث على الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا".

وأضاف البيان أن "الرئيس بايدن أبرز وجهات نظر الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا بشأن هذه الأزمة، وشرح جهودنا لمنع الغزو ثم الرد عليه، بما في ذلك من خلال فرض تكاليف على روسيا".

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى "التداعيات والعواقب في حال قدمت الصين دعما ماديا لروسيا... وأكد دعمه لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة".

كما اتفق الزعيمان، وفقا للبيان، على "أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لإدارة المنافسة بين بلدينا".

ولفت بايدن إلى أن "السياسة الأمريكية بشأن تايوان لم تتغير"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تواصل معارضة أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن".

المصدر: RT

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