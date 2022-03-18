إثيوبيا تعين سفيرا جديدا لها في مصر

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية عن تعيينها سفيرا جديدا لها في القاهرة، ضمن قائمة السفراء الجدد لدول ‏مختلفة.‏

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإثيوبية، السفيرة دينا المفتي، في بيان رسمي إن الوزارة عينت، حسن إبراهيم، سفيرا لإثيوبيا لدى مصر، "في إطار عملية إصلاح مؤسسي بالوزارة".

وأوضحت المفتي أن "بعض السفراء سيبقون في أديس أبابا، وسيقومون بعملهم الدبلوماسي عن بعد".

وأضافت منوهة أن "ما يجعل التعيينات للسفراء مختلفة عن سابقتها هو أنها أوجدت توازنا في تعيين الدبلوماسيين، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية الكبرى".

وتابعت أن "السفراء الجدد تم تعيينهم من قبل الرئيسة سهلورك زودي، بعد تلقيهم تدريب مكثف لمدة 15 يوم".

وكان ماركوس تيكلي، سفير إثيوبيا السابق، في القاهرة، قال في تصريحات بشهر سبتمبر الماضي، إن "السفارة ستغلق في القاهرة ابتداء من أكتوبر 2021، لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر لأسباب اقتصادية ومالية لتقليل النفقات"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.

وأكد تيكلي أن القرار لا علاقة له بقضية سد النهضة الإثيوبي بين إثيوبيا ومصر والسودان، مضيفا أن "مفوض السفارة سيدير شؤونها خلال فترة التعليق".

وجاء تصريح تيكلي، تزامنا مع قرار إثيوبيا بإغلاق حوالي 30 سفارة مؤقتا في عدد من الدول، بما في ذلك مصر وكندا، وعبر دول الخليج، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالدولة الأفريقية.

المصدر: الخارجية الإثيوبية