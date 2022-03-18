بيسكوف: ربما التعب والنسيان هو ما يدفع إلى عدوانية خطاب بايدن

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي منذ قليل، بأن تصريحات الرئيس بايدن تعد بالفعل "إهانات" لشخص الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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إلا أنه تابع أن الانفعال والتهيج الزائد عن الحد، وربما التعب والنسيان هو ما يدفع إلى مثل هذه العدوانية في الخطاب. لذلك كان رد بيسكوف: "لا تعليق، حتى لا يتسبب ذلك في مزيد من العدوانية".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وصف نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه "مجرم حرب" في تصعيد ملحوظ للهجة العدوانية في الخطاب، بينما أكد الكرملين أن نعت الرئيس الأمريكي مرفوض ولا يغتفر من رئيس دولة "قتلت بقنابلها مئات الآلاف من البشر حول العالم".

المصدر: RT