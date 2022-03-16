الكرملين: نعت بايدن نظيره بوتين بأنه "مجرم حرب" لا يغتفر

أكد الكرملين أن نعت الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، "مرفوض ولا يغتفر" من رئيس دولة قتلت بقنابلها مئات الآلاف من البشر حول العالم.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "نعتبر أن مثل هذه اللهجة غير مقبولة ولا تغفر، ولاسيما من رئيس دولة قتلت بقنابلها مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم".

وكان بايد قد قال في حديث للصحفيين، يوم الأربعاء، إنه يعتبر بوتين "مجرم حرب".

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وليس ذلك أول تصريح له من هذا القبيل، حيث رد بايدن بـ"نعم" على سؤال ما إذا يعتبر بوتين "قاتلا" خلال مقابلة صحفية في مارس 2021.

وأكد الرئيس بوتين آنذاك تعليقا على تصريحات بايدن، أنه سمع الكثير من الاتهامات خلال فترة عمله، وأنه متعود على الهجمات عليه من مختلف الجهات.

المصدر: تاس