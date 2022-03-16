بايدن يتردد في الإجابة على سؤال يتعلق ببوتين - فيديو

تردد الرئيس الأمريكي جو بايدن في الرد على سؤال صحفي عما إذا كان يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مجرم حرب" في البداية، لكنه وبعد بضع دقائق أجاب بـ"الإيجاب".

وأفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأن "بايدن وأثناء حديثه إلى الصحفيين، سئل فيما إذا كان مستعدا لوصف بوتين بمجرم حرب بعد كل ما رأه، فرد في البداية بـ (لا)".

وأضافت: "عاد بايدن بعد ذلك إلى المراسلين وقال.. أعتقد أنه مجرم حرب".

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من جهته، قال بوتين في يونيو السابق، إنه "غير قلق بشأن تصريحات بايدن الفاضحة عنه"، مشددا على أنه "عمل دائما لصالح الشعب الروسي والدولة الروسية".

وأضاف: "أعتدت على الهجمات من جميع الجهات".

بدوره، أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية في وقت سابق، أنه "لا توجد خطط لإجراء محادثات بين بوتين وبايدن حتى الآن".

المصدر: RT + "فوكس نيوز"