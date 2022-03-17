ترامب يشير إلى احتمال عدم اختياره بينس كنائب له مرة جديدة

استبعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن يختار نائبه مايك بينس، لهذا المنصب مرة أخرى في حال تقدم بطلب ثالث لخوض انتخابات عام 2024 وفوزه بترشيح الحزب الجمهوري.

وقال ترامب لصحيفة Washington Examiner: "لا أعتقد أن الناس سيقبلون ذلك"، مشيرا إلى الاحتكاك الناجم في أعقاب انتخابات عام 2020 بعد أن ادعى ترامب أن الانتخابات صرقت وطلب من نائبه بينس إلغاء نتائج مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن، ولم يفعل، مما يشير إلى أن خلافاتهما قوية للغاية بحيث لا يمكن التغلب عليها.

وحول هذا الموضوع، قال ترامب: "لقد أصبت بخيبة أمل في مايك"، مضيفا: "كان بيني وبين مايك علاقة رائعة، باستثناء العامل المهم للغاية الذي حدث في النهاية".

وأكد أن "علاقتنا كانت جيدة للغاية، لكن لم أتحدث معه منذ وقت طويل"، لافتا إلى أنه يحتفظ بمستوى معين من التقدير لبينس، قائلا: "ما زلت أحب مايك".

ويأتي تصريح ترامب في وقت رجحت فيه وسائل إعلامية أمريكية بأن يقوم بينس بالترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2024، حيث التقى في تل أبيب بميريام أديلسون، زوجة الملياردير الأمريكي اليهودي شيلدون أديلسون الذي يعرف بـ"صانع ترامب"، كما التقى متطرفين محسوبين على جماعة إرهابية محظورة في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.

ومن بعدها زار وزوجته الحدود الأوكرانية والتقى باللاجئين الموجودين على الحدود مع بولندا.

المصدر: Washington Examiner + RT