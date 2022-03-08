مع احتمال ترشحه لانتخابات 2024.. بينس يلتقي في إسرائيل مع زوجة "صانع ترامب"

التقى نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس، ميريام أديلسون، زوجة الملياردير الأمريكي اليهودي شيلدون أديلسون الذي يعرف بـ"صانع ترامب"، وسط تكهنات حول ترشحه لانتخابات 2024.

وحسب صحيفة Politico، فإن بينس التقى أديلسون وهي أغنى امرأة في إسرائيل، في منزلها في القدس ليلة أمس الإثنين، وذلك بعد ساعات فقط من وصوله إلى إسرائيل في زيارة ليوم واحد.

وأكد توم روز، مستشار بينس الذي يرافقه في رحلته عبر منطقة الشرق الأوسط، التي تضم أيضا المغرب، حصول اللقاء دون تقديم التفاصيل، ومكتفيا بالقول إن العشاء كان "جميلا".

وكشفت "بوليتيكو" في نوفمبر الماضي أن أديلسون التي شكلت مع زوجها الراحل أقوى زوجين مانحين للحزب الجمهوري خلال العقد الماضي، عقدت اجتماعات في منزلها في لاس فيغاس مع مجموعة مختارة من قادة الحزب الجمهوري والمرشحين الرئاسيين المحتملين لانتخابات 2024.

وخلال انتخابات 2020، قدم الزوجان أكثر من 91 مليون دولار لدعم جهود إعادة انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب، مما جعلهما أكبر داعم مالي لترامب.

المصدر: Jewish insider